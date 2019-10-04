Balık ihalesinde kavga: 5 yaralı

04.10.2019 11:09

Kaynak: DHA

ANTALYA'da, iki grup arasında, balık ihalesi sırasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak, 2 kişi de demir çubuk ve sopa darbeleriyle yaralandı.Olay, saat 09.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Balık ihalesinde, alıcı ile satıcılar arasında, iddiaya göre, fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen taraflardan alıcılar, barınaktan ayrılıp, bir süre sonra tekrar geldi. Grup, tabanca ve tüfek ile satıcılara ateş etti. Balık satan gruptan Kenan Pehlivanoğlu sol bacağından, Emre Sağılır ise sol kolundan tabancayla vuruldu. Faik Halat ise alıcı grubun saldırısı sonucu yaralandı. Satıcı grubun da silahla karşılık verdiği olayda, alıcılardan 1 kişi de bacağından vurularak, yaralandı. Demir çubuk ve sopaların da kullanıldığı kavgayla ilgili polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.