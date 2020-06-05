Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı
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Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı

Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı Bartın'da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı.

05.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:48

Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı

BARTIN - Bartın'da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Sahili'nde bir vatandaş, balık avı için teknesi ile deniz açıldı. Denizde bir süre giden vatandaş, denizde bir nesne gördü. Nesneye doğru hareket eden balıkçı, yüzden yaban domuzu ile karşılaştı. Bir süre telefonla görüntülenen yaban domuzu daha sonra kıyıya doğru hareket ederek gözlerden kayboldu.

Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı

Kaynak: İHA

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