Balık hayali askere gidecek genci canından etti
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Balık hayali askere gidecek genci canından etti

Balık hayali askere gidecek genci canından etti
07.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:51

Denizli'de balık tutarken düştükleri derede suya kapılarak kaybolan iki kuzenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenlerine ulaşıldı.

Denizli'de balık tutarken düştükleri derede suya kapılarak kaybolan iki kuzenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenlerine ulaşıldı. Kuzenlerden 21 yaşındaki İbrahim Onluk'un ise önümüzdeki aylarda askere gideceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'ne giden Mehmet (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21) serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Bilinmeyen bir sebepten suya düşen kuzenler akıntıya kapıldı. Düştükleri derede kaybolan iki kuzenden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi. Botlarla bölgeye gelen balık adamlar suyun debisinin yüksek olduğu yerlerde ise oksijen tüpleri ile dalış yaparak arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Onluk'un ve İbrahim Onluk'un bekar oldukları öğrenildi. İbrahim Onluk'un önümüzdeki aylarda askere gidecekleri ve hayatlarını kaybettikleri derede sıklıkla balık tuttukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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