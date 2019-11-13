Balık: "Hatay'da 2020 yılında fiber alt yapı oranı yüzde 90'ı aşacak"

13.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:21

Türk Telekom Hatay İl Müdürü Erhan Balık, şu anda yüzde 55 olan fiber alt yapıyı gelecek yıl yüzde 90'ın üzerine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.



Erhan Balık, şirket olarak yatırımlarını fiber olarak yaptıklarını belirterek, "Hatay'da da 2020 yılında 27 santralimizin fiber dönüşümünü yapacağız. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 2018 Mayıs ayında bir yönetmelik çıkarttı. Elektronik haberleşme yönetmeliği adı altında çıkan bir yönetmelik. Türkiye'de zayıf akım noktasında belirli bir kural yoktu, inisiyatife bırakılıyordu. Bu yönetmelik, bu konuda yasal olarak binaların yapılırken, zayıf akım konusunda neler yapılması gerektiğine bir açıklık ve zorunluluk getirmiş oldu. Bu işin bir sahibi olmadığı zamanda, bunun ilgili yerde veya piyasada fiiliyata dönüşümü biraz zor oluyor. Bizde bu konuda, Hatay'da bunun aktif olması için ilgili bütün paydaşları tek tek dolaşıyoruz. Yönetmeliğin uygun olması ve uygulanması için bu işin ucundan tutan herkesle bir araya gelerek detaylandırmalar yapıyoruz. Bunun denetlenmesi ile ilgili olan kurumlarla bir araya gelerek, yaptırımların olması için çaba içindeyiz. 2020 yılında bizim Türk Telekom olarak yapacağımız altyapı ve fiber atağıyla fiberin yüzde 90'lara ulaşmasını bekliyoruz. Şuan ki mevcut durumumuz fiber ağımız Hatay genelinde yüzde 55 civarında" dedi.



1 Ocak 2020 itibari ile ev yapımı için ruhsat alan binaların, düşük akım, akıllı ev, fiber ve teknolojik altyapısının binada yer almasını istediklerini söyleyen Balık, "Biz 1 Ocak 2020'nin bunun için milat olmasını istiyoruz. Yani 1 Ocak itibariyle ev yapımı için ruhsat alan binaların, düşük akım, akıllı ev, fiber ve teknolojik altyapısının binada yer almasını istiyoruz. Her binada 8 ve üzeri daire olan binada her bir daireden 3 fiber kılının aşağıdaki elektronik haberleşme olarak ayrılacak odaya indirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, hem düzenli bir şekilde etiketlendirilerek o fiberlerin sonlandırılmasıdır. Vatandaşın yarın sadece Türk Telekom'dan fiber alması için değil, aynı zamanda ilgili diğer operatörlerle de kolayca kurulum ve haberleşme hizmetini almasını istiyoruz. Vatandaşımızdan beklentimiz, gerçekten bir ev alırken, teknolojik unsurları da düşünmesini istiyoruz. Binanın haberleşme ve fiber altyapıya uygun olup olmadığını, sorgulamasını yapmasını istiyoruz. Daha sonra eski binaları fiber altyapıya dönüştürmek gerçekten çok zor oluyor. Elektronik haberleşme yönetmeliğinin fiiliyata geçme konusunda kamunun da duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA