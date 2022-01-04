Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti

KONYA (DHA) - KONYA'da balık halinde, balıkçı iki grup arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları reddetti.

Olay, 5 Şubat 2021'de Meram ilçesindeki balık halinde meydana geldi. Balıkçı Bekir K., yanına Hakan K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve Oğuzhan Konuksever'i de alıp, alacağını istemek için balık haline gitti. Burada, grup ile Mustafa Y., Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Oğuzhan Konuksever yaşamını yitirdi, 2'si müşteri, 7 kişi de yaralandı.

Olayda yaralanan Nizamettin Ö. de, "Balık haline Coşkun Ağabey ile balık almaya gittik. Bekir K.'yi tanımam; ama Oğuzhan tanıyormuş selamlaştılar. Daha sonra hemen çatışma çıktı. Arabanın arkasına saklandım, yanımdaki silahla sadece bir el ateş ettim. Ben yaralandım. Hasmım olduğu için silah taşıyorum. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer sanık ve müştekilerin de savunmasını almak için duruşmayı erteledi.