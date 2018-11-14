Balık Halinde Boy Denetimine Uymayan 22 Ton Balığa El Konuldu
Zabıta ekipleri tarafından Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, 22 ton ağırlığındaki bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapota el konuldu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymayan 22 ton balığa el konuldu.
ZABITALAR DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirdi.
BOY YASAĞINA UYMADILAR
Denetimlerde boy yasağına uymadıkları gerekçesiyle bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve 1 kasa ahtapota el konuldu. El konulan balıkların toplam 22 ton ağırlında olduğu belirtildi.
İşte yapılan denetimden kareler;
YORUMLAR (42)
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bari fakir fukaraya dağıtılsın. daha da makbul olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Av yasagi halde degil baliklarin yakalandigi yerde yapilir örnegin amerikda tabiati koruma polisi denizde ve sahilde devriye geziyor avlama mevsimi disinda olursa baliklara el konulur suclu savciligi teslim edilir en az 5 yil hapis 50 bin dollar ceza acaba neden yavru baliklari avlarsan gelecek sene yersin zikimi ondan sonra baslarsin dert yanmaya peki haldeki baliklari alana da satanada yakalayana ceza verildimi hayir verilmedi o baliklar belediye calisanlarina dagitildi yiyin afiyetleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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artvin eti bakır işletmesinin maden yıkama suyu gizli yeraltı boru hattı ile direk borçka barajına basılmaktadır balık üretimi yapılan barajda çevre acaba su analızı yapıyormu gerçi o tesisin dokunulmazlığı vardır inceleme yapılamazzCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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AV YASAĞI YOKSA NE YAPILMALIDIR AĞA TAKILAN BALIKLAR TEK TEK SEÇİLİP GERİYE DENİZE Mİ ATILMALI PEKİ EL KONULAN BALIKLARA NE OLACAKCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Denizde merhamet, vatana ihanet. Komando !!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır