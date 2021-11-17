ZONGULDAK (İHA) - Balık halinde çinakopun fiyatı 50 liraya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta havaların soğumasıyla balığın bollaşması beklenirken fiyatlar yeniden yükseldi. En çok dikkat çeken ise çinakopun fiyatı oldu. Çinakopun kilogramı 50 liradan satıldı.

Kentte havaların soğumasıyla balığın bollaşması beklenirken, fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Tezgahların en pahalı balığı ise Çinakop 50 TL'den satıldı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar beklenen ilgili göstermedi. Tezgahlarda, istavrit 25 TL, hamsi 25 ve çinakop 50 TL'den satıldı. Balıkçı Kemal Özçep, "Balık fiyatları buralar yüksek. Denizde bu aralar balık yok. Devamlı esiyor. Balık az çıkıyor. Hamsi 25 TL. Çinakop 50 TL. Normal diyeceğim ama normal değil. İnsanların alım gücü zaten zayıf. Balık fiyatları buralar yüksek. Çinekapun fiyatı 50 TL. Onun kasası 600 TL. Çinakopu 5 TL kar marjı ile satıyorsun. Kısmet bu Rabbim verirse tutarsın. Bol çıkarsa illa düşer" dedi.