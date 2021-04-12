Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
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Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan toplam 2,5 ton civarında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan toplam 2,5 ton civarında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu. 

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 10-11-12 Nisan tarihlerinde su ürünlerinin, mevzuata uygun olarak avlanıldığının tespiti için denetim gerçekleştirildi. Denetimleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekipleri birlikte gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan 2,5 ton 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet de camgöz köpekbalığına el konuldu. El konulan istavrit ve tekir balıkları sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.


Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 tane camgöz köpekbalığına el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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