Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hafta sonu denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekipleri katıldı. Kontrollerde, 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu. El konulan 45 kutu istavrit ile 8 kutu tekir balığının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı