Balık Gölü'nde buz altı dalışı

TAŞLIÇAY, AĞRI (DHA) - SU Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nden 6 dalgıç, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü'nde buzları kırarak dalış yaptı. Çektikleri görüntüleri de paylaşan Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Başkanı Ateş Evirgen "İç sularımız çok fazla bilinmiyor. Özellikle Balık Gölü hiç bilinmiyor. Bir dalış bölgesi olarak hiç görülmüyor. Ama dünyanın en iyi buz altı dalışlarının yapıldığı yerlerden hiçbir farkı yok" dedi.

Taşlıçay Belediyesi'nce Kaymakamlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile yapılan Balık Gölü 1'inci Kış Festivali'ne gelen dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü'nde, yaklaşık 40 santimetrelik buzu kırıp, dalış yaptı. Dalgıçlar, çektikleri fotoğraf ve görüntülerle hem gölün temizliğini hem suyun berraklığını yansıttı.

"Buzun altında arkadaşlarımız çalıştı. Ben de görüntülerini çektim. Gerçekten muhteşem bir yer. Bu tür dalışlar; ekstrem ve özel. Onun için farklı bir ekipman kullanmak ve özel bir eğitim almak gerekiyor. Tecrübe ve güç gerekiyor. Bugün burada önce buzu kırdık ve gerekli güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra dalış gerçekleştirdik. Dalışta çok güzel ve berrak bir su ile karşılaştık. Kristal berraklığında bir suyu var. Her şey çok güzel, harika bir yer. Buranın tanıtımının yapılması ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor."