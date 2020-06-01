Balık Gölü Doğu Anadolu'daki martıların yuvası oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balık Gölü Doğu Anadolu'daki martıların yuvası oldu

Doğu Anadolu'nun en gözde doğa turizm alanlarından olan Balık Gölü, bölgedeki martıların üreme merkezi haline geldi.

Balık Gölü Doğu Anadolu'daki martıların yuvası oldu
01.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:50

Doğu Anadolu'nun en gözde doğa turizm alanlarından olan Balık Gölü, bölgedeki martıların üreme merkezi haline geldi.

Iğdır ile Ağrı sınırında bulunan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine ait Balık Gölü, sunduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Gölde yer alan yaklaşık 15 dönümlük ada, her dönem farklı kuşlar tarafından kullanılıyor. Kışın üzeri buzlarla kaplanan göl, nisan ayının gelmesiyle buraya göç eden martıların mekanı haline geliyor.

Martılar, gölün ortasındaki adada yumurtlayıp kuluçkaya yatarak yavrularını büyütüyor. Daha sonra, sonbaharın gelmesiyle başka bölgelere göç eden martılar, yaşamlarını böyle sürdürüyor.

Teknelerle ulaşım imkanı olan gölün ortasındaki adada, binlerce martının yuvaları bulunuyor. Neredeyse tüm taşların dibinde bir martı yuvası, yumurtalar veya yumurtadan yeni çıkmış martı yavruları görülebiliyor.

Adada 5137 Doğa ve Spor Kulübünce (5137-ADAK) sürdürülen keşif çalışmasına katılan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, martı yavrularının yumurtadan çıkma anını görüntüledi.

5137-ADAK üyelerinden Ümit Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölde bulunan adanın mayıs ve haziran ayında martılar için üreme alanına döndüğünü söyledi.

Martıların özel yaşam ve üreme alanı oluşturduğunu belirten Eren, "Belki binlerce martı ve yavrularını gördük, görüntüledik. Bu hem bölgenin tanıtımı açısından büyük bir adımdı hem de bizim için inanılmaz bir tecrübeydi." dedi.

Gölde farklı kuş türlerinin de bulunduğunu fakat martı nüfusunun çok fazla olduğunu aktaran Eren, "Göl ve ortasındaki ada tam olarak martıların üreme alanı. Bu adayı martılar için bir yuva, gerçek anlamda kolonileştikleri bir alan olarak düşünebiliriz. Ayrıca martı yavrularının yumurtadan çıkma anları ender görülebilir bir doğa olayı. Martıların burada üreyerek doğunun farklı bölgelerine yayılması da Balık Gölü için güzel bir özelliktir." diye konuştu.

"Burada gerçekten eşsiz bir güzellik var"

Etkinliğe katılan doğa gönüllülerinden İlteriş Kağan Taşkınsu ise gölün sunduğu doğal güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada gerçekten eşsiz bir güzellik var. Martıların sesi gölün mavisiyle birleştiği zaman ortaya huzur veren bir güzellik çıkıyor. Gölün ortasındaki adaya vardığımızda martıları, yumurtaları ve yumurtalardan yeni çıkan yavruları gördük. Onların doğayla buluşmalarını izlemek mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Zülfü Demirbağ Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Balık Gölü Doğu Anadolu'daki martıların yuvası oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:50:12. #1.15#
title