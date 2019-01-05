Balık Fiyatları Yükselişe Geçti

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Batı Karadeniz'de balıkçıların yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle denize açılamaması nedeniyle fiyatların yükselişe geçtiğini söyledi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan fırtınadan dolayı balıkçıların bir süredir denize açılamadığını belirtti.

Balık fiyatlarının bu oranda artış gösterdiğini dile getiren Karakaş, "Yarın fırtınanın dineceğini tahmin ediyoruz. Denize açılmaya başladığımızda yapılacak avcılıkla fiyatlar normale dönmeye başlayacaktır." diye konuştu.

Hamsinin fiyatı yükseldi

Hamsinin fiyatının son günlerde arttığını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Hamside beklenen avcılık olmadı. Şu anda da hamsi balığı Doğu Karadeniz, Ordu tarafında avlanarak ülkeye dağılıyor. O da az miktarda olduğu için fiyatlarda artış görülüyor. Fiyatlar ister istemez artışa geçiyor. Şu anki tezgah fiyatları yüksek. Sezonun geriye kalan kısmında hamsi iyiye gitmeyecektir. Gün geçtikçe daha da kötüye gidecektir. İnce hamsi dediğimiz küçük balık gelirse fiyatlar ucuz, iri hamsi gelirse fiyatlar yükselecektir. Değişiklik olmayacaktır."

Kaynak: AA