Balık Fiyatları, Kırmızı Etle Yarışıyor

Karadeniz kıyıları son günlerde yerini güneşli havaya bırakması, balığının Gürcüstan'a kaçmasına neden olduğunu ve bu nedenle balık fiyatlarının arttığını ifade etti.

Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Ferdi Yazgan az miktarda olan Barbun balığının kilosunun 60 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Balığın bol miktarda avlanamadığı takdirde fiyatların yüksek seyredeceğine değinen Yazgan, dar gelirli vatandaşların şuanda Barbun balığı yiyemediğini belirtti. Daha önce 15 lira ila 20 lira arasında satılan Barbun balığının şu anda 60 ila 70 lira arasında satıldığını belirten Yazgan, balığa yönelen vatandaşın bu nedenle balık alamadığını kaydetti.

Sezonun sonuna gelindiğini söyleyen diğer balıkcılar ise, "Sezon sonuna geliniyor. Havaların da sıcak gitmesi ile birlikte balık fiyatları artmaya başladı. Sezon başında 10 liradan satılan istavrit balığı şimdilerde 25 lira arasında satılıyor. Şu anda bile 25-26 derece sıcaklık var. Balık şu anda Karadeniz'den soğuk denizlere doğru gitti. Bu nedenle de fiyatlar da oynama oluyor" diye konuştular.

Alaplı'da balık tezgahlarında hamsi 20 ile 25 liradan satılırken, mezgit 30, barbun balığının 60 liradan satıldığını ifade etti. - ZONGULDAK