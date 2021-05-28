Balık fiyatları el yakıyor

Balık fiyatları el yakıyor İstavritin kilosu 60, barbunun kilosu ise 70 TL'den satılıyor Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi Trabzon'da son günlerde balık fiyatlarının çok yüksek olması hem...

Balık fiyatları el yakıyor

İstavritin kilosu 60, barbunun kilosu ise 70 TL'den satılıyor

Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi

TRABZON - Trabzon'da son günlerde balık fiyatlarının çok yüksek olması hem balık hali esnafını hem de tüketiciyi üzüyor.

Tezgahlarda iri istavritin kilosu 60 TL'den, barbunun ise 70 TL'den satılırken balıkçılar da, tüketiciler de durumdan pek memnun gözükmüyor. Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken, bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi.

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, istavritin fiyatının hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini belirterek vatandaşın da balığa pek rağbet etmediğini söyledi. İri istavritin kilosu 60, iri barbunun ise 70 TL'den satıldığını belirten Bektaşoğlu, "Şu anda tezgahımızda barbun, istavrit, mezgit, alabalık ve somon gibi balık çeşitlerimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak istavrit ve barbun bulunuyor. Bu sıralar balık pahalı olduğu için vatandaş pek rağbet etmiyor. İstavritin kilosu 25-40 TL arasında değişiyor ancak irisinin kilosu 60 TL'yi görmüş durumda. Satışlarımız beklediğimiz gibi değil. Balık gelmeyince bazı balık tezgahları sebze ve meyve satışına yöneldi, bazı tezgahlar da kapatmış durumda. Şu anda balıkçılık yok, Eylül'ü bekliyoruz. Kıyı balıkçıları da şu sıralar pek balık getirmiyor, gelen balık beklenenin çok altında. Dolayısıyla bol gelse fiyat da ucuz olur. Yaklaşık 35 yıldır sektörde çalışıyorum özellikle istavritin fiyatı hiç bu kadar yükseldiğini pek hatırlamıyorum. Şu anda en pahalı balıklar iri barbun 50-70 TL arasında. İstarvitin irisi 50-60 TL" dedi.

Balık esnaflarından Gökmen Aydın da "Tezgahlarımızda balık fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. İstavritin kilosu 40-60 TL arasında değişiyor. Levrek, çupra, kötek gibi çeşitlerimiz var. Köteği 80 TL'den satıyoruz kilosunu. Ancak vatandaş pek rağbet göstermiyor. İstavrit sezon başından beri pahalı diyebiliriz. İriliğine göre fiyatı değişiyor. Vatandaş da fiyatları pahalı buluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca