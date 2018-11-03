Balık Fiyatları Düşüşe Geçti

Ordu'da, sezon başlarında ucuza satılan ve gün geçtikçe yükseliş gösteren palamut balığının fiyatı, tezgahlarda 5 TL'ye kadar düştü, diğer balıkların fiyatları da geriledi.

Türkiye'de, 1 Eylül'de denizlerdeki av sezonunun açılmasıyla birlikte bolca çıkan palamut, ilk günlerde tezgahlarda 5 TL'den satılırken, olumsuz hava koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı 15 TL'ye kadar yükselmişti. Geçtiğimiz yıllara göre daha iri ve bol çıkan palamut balığı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, sürekli değişen fiyatlar alıcıyı ve satıcıyı etkiledi. Karadeniz'den çıkartılan balığın Türkiye'ye dağıtılması ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle balık fiyatlarında yaşanan yükseliş, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndü.

Ordu'da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, denizlerdeki bolluktan dolayı bütün balık fiyatlarının günden güne düştüğünü söyledi. Özellikle palamut balığının çok fazla rağbet gördüğünü ve buna rağmen 5 TL'ye kadar fiyatların indiğini aktaran Ceylan, vatandaşların, bu fiyatlardan memnun olduğuna dikkat çekti. Balıkçı Ceylan, insanların bol bol balık yemeleri gerektiğini de aktardı.

Tezgahlarda palamut balığının tanesi 5 TL'den satılırken, mezgit 10, çinakop 15, istavrit 7 barbun balığı da 15 TL'den satışa sunuluyor. - ORDU