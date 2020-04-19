Balık fabrikasında 3 saatlik yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürülen yangının hasarı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekilen görüntülere yansıdı.

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürülen yangının hasarı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çekilen görüntülere yansıdı.

Çarşıbaşı'ndaki balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale geldi.Fabrikada yangının neden olduğu hasar ise günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikada enkaz temizleme çalışmaları başlatıldı. Fabrika yetkilileri, yangınla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Kaynak: DHA