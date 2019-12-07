07.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:45

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetimlerde 13 ton balığa en konulurken 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıları denetledi. Balık denetiminde 13 ton balığa el konuldu. Şok baskında 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetim çalışmalarına Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve deniz polisi de eşlik etti. Sahil Güvenlik polisleri denetim yaptığı her tekneye Türk Bayrağı hediye etti. Teknelere giren ekipler ruhsat kontrolü, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları ve ışıkla avcılık kontrolleri yaptı. Balıkların boylarını ve avlanma zamanlarını denetleyen ekipler, kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde toplam 13 ton balığa el konuldu. Ayrıca 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

Hem karadan hem de denizden yapılan denetimlerde 289 kasa istavrit, 1 kasa Dil, 2 kasa Sazan, 90 kasa Mezgit, 409 kasa Kefal, 63 kasa Hamsi, 2 kasa Bakalyaro, 75 kasa Barbun ve 2 kasa Lüfer ele geçirilerek 13 ton balığa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin yıl boyu 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirtti.

"YASAK BOYU OLAN BALIKLARA EL KOYMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

El koyulan balıkların mülkiyetini kamuoyuna geçirip milli emlak vasıtasıyla satışlarının gerçekleştirildiğini söyleyen Karaca, "Gürpınar Su Ürünleri Halinde yaptığımız denetimlerde yasal boyu altında avlanan balıkçıları tespit ettik. Bu balıklara el koyma işlemi gerçekleştirdik. El koyduğumuz mülkiyetini kamuoyuna geçirip milli emlak vasıtasıyla satışlarını gerçekleştiriyoruz. Eğer satışlar olmazsa satış çıkmazsa hayır kurumlarına bağışlıyoruz ama oda olmazsa imha ediyoruz. El koyduğumuz balıklar; hamsi balığı 9 santimetre olması gerekirken yaklaşık 5-6 civarında tespit ettik. Barbun, İstavrit, Mezgit balıklarında da yasal boy 13 santimetre olması gerekirken yasal boyun altında olduğu için el koyduk" şeklinde konuştu.

"DENETİMLERİMİZİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINDA DA SÜRDÜRÜYORUZ"

Yapılan denetimlerin hem tüketiciyi hem de balıkçıları korumak için yaptıklarını dile getiren Karaca, "Bir balığa hayatında bir kere üreme fırsatı vermemiz lazım ki sürdürülebilir şekilde balıkçılık faaliyetini gerçekleştirelim. Yaptığımız denetimler hem tüketiciyi korumak hem de balıkçıyı korumak için yapıyoruz. Balıkçılarda kendilerinden sonraki nesiller balıkçılık faaliyetini sürdürmelerini sağlamak istiyoruz. Denizde ve karada İstanbul ilinde 8 karaya çıkış noktamız var. Denetimleri Su Ürünleri Halinde yapıyoruz. Ayrıca ürünlerin son tüketiciye iletildiği perakende satış noktalarında da 7 gün 24 saat esasında da çalışmalarımızı ve denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"İKİNCİ BİR YASAK AV SONUCUNDA HAPİS CEZALARI GELECEK"

Yasak avlanan balıkçılara hapis cezası geleceğini açıklayan Karaca, "2019 yılı içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmış durumdayız. Yeni Su Ürünleri Yasasıyla çok daha etkin ve verimli denetimler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Değişen Su Ürünleri Yasasıyla cezalar biraz daha ağırlaşacak. Yasanın çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve meclisimize bizi sahada daha güçlü kılacağı için teşekkür ediyoruz. Fiilin yasa dışı yerde boy, zaman ve yer yasaklarına uymayan balıkçılarımıza daha ağır cezalar getiriyor. Ayrıca tekerrür etmesi sonucunda hapis cezaları gelecek" diye konuştu.

"13 TON BALIĞA YASAL BOYDA AVLANMADIĞI İÇİN EL KOYDUK"

14 kişiye idari para cezası uyguladıklarını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yaptığımız denetimin sonunda yaklaşık olarak dokuz yüz kırk üç kasa çeşitli balıklara hamsi, sazan, kefal, istavrit gibi balıklara el koyduk. Yaklaşık olarak on üç ton balığa yasal boyda avlanmadığı için el koyduk. Yarın itibarıyla Milli Emlak kanalıyla mülkiyeti kamuya geçirip satışlarını gerçekleştireceğiz. On dört kişiye de idari para cezası uygulandı" ifadelerinde bulundu.

(Sevban Sevkal - Muhammed Kaan Kundak/İHA)

Kaynak: İHA