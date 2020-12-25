Balık, ciğerin tahtını salladı
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Balık, ciğerin tahtını salladı

25.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:26

Balık, ciğerin tahtını salladı Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır'da ciğer ve kebabın tahtını salladı.

Balık, ciğerin tahtını salladı

DİYARBAKIR - Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır'da ciğer ve kebabın tahtını salladı. Pandemiyle birlikte ciğer kebabının yerini alan balık, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi haline geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zengin gastronomi kentlerinde biri olan Diyarbakır'da, başta ciğer olmak üzere kebap türleri yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Korona virüs salgınıyla birlikte vücut direncini arttırıcı besinlere yönelen Diyarbakırlılar, son dönemlerde ciğer yerine balığı tercih etmeye başladı. Balıkçı Hıdır Aydemir, daha önce de Diyarbakır'da balık tüketiminin olduğunu fakat pandemiyle birlikte birçok vitamini barındırması nedeni ile balığın daha çok tercih edilmeye başlandığını söyledi.

"1974'ten beri yapamadığımız satışı bu aylarda yaptık"

Diyarbakır'da 1974'ten beri balıkçılık yaptıklarını aktaran Hıdır Aydemir, restoranların kapanmasıyla ciğer satışlarının düştüğünü dile getirdi. Balık satışlarının önceden de olduğun fakat son dönemlerde satışlarının çok yükseldiğini aktaran Aydemir, "Zaten balık omega-3 kaynağıdır. Vücut direncini artırır, sağlıklıdır, güzeldir. Biz de pandemi sürecinden beri müşterilerimize balık öneriyoruz. Satışlarımız çok iyi durumda. Diyarbakır'da balık restoranları açılmaya başladıkça ciğerin tahtı da sallandı. Balıklarımız 4-5 farklı şekilde pişer. Burada müşteri balığını seçiyor, pişirme hizmeti de veriyoruz. Balığımız ızgara, fırın, yağda olmak üzere yapıyoruz. Şu anda sezon balığı çinakop, hamsi, çupra, turna, özellikle zargana, kılıç, bunlar çok lezzetli balıklar. Fiyatlarımız normal, çinakop 50, hamsi 15 liraya kadar düştü zaten. Kılıç balığı genelde 70-75 lirayken, şu an 50 liraya kadar düştü. Deniz levreği yine aynı şekilde 55 liraya kadar düştü" dedi.

Müşterilerden Aydın Gümüştaş, pandemiden dolayı hekimlerin balık tüketilmesini önerdiğini ifade ederek, "Diyarbakır halkı, ciğerden sonra bence en çok hamsiyi tüketiyor. Pandemi nedeni ile balık tüketimimiz arttı bizim de" diye konuştu.

Balık, ciğerin tahtını salladı
Balık, ciğerin tahtını salladı
Balık, ciğerin tahtını salladı
Balık, ciğerin tahtını salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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