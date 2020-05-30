Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar
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Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hırsızlar özel alabalık çiftliğini koruyan köpeği vurarak, miktarı tespit edilemeyen soman balıklarını çaldılar.

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar
30.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:25

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hırsızlar özel alabalık çiftliğini koruyan köpeği vurarak, miktarı tespit edilemeyen soman balıklarını çaldılar.

Manyas ilçesinin Değirmen Boğazı Mahallesinde bulunan özel bir alabalık üretim tesislerine giren kişi veya kişiler tesislerde bulunan köpeği bacağından yaralayarak, miktarı belirlenmeyen somon balığı çaldıkları iddia edildi.

İşletmeciliğini su mühendisi Turcan Keser'in yaptığı Manyas'ın kırsal Değirmen Boğazı Mahallesinde bulunan alabalık üretim tesislerine muhtemelen gece geldikleri belirtilen kişi veya kişiler etrafı tellerle çevrili olmasına rağmen merdiven dayayarak içeriye girdikleri çiftliğin dışında bulunan çiftlik sahibine ait ismini Holter koyduğu köpeğini de bacağından yaraladıkları belirtildi.

Köpeği vurulan ve balıkları çalınan işletme sahibi Turcan Keser "Gelip benden isteseler üç-beş balık veririm, ama bu yapılan zorbalıktır, sonra bu hayvandan ne istiyorsun? Ben çiftlikte sürekli kalıyorum, ancak gece maalesef çiftliğin etrafı tel örgülerle çevrili olmasına rağmen, ihtimal dışarıdan merdiven dayayarak içeriye girmişler, köpek saldırınca da hayvanı silahla yaralamışlar. İnsanlık mı bu? Jandarmaya bildirdim, jandarma sağ olsun hemen harekete geçti, inşallah kısa sürede yakalanırlar. Buradan ne kadar balık aldıklarını bilmiyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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