Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4)
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği...
06.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:21
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Kaynak: DHA