Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4) TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği...

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Bodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA