Balık Bolluğu Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Karadeniz ve Ege'ye açılan balıkçılar kasaları doldurdu. Limana dönen balıkçıların yüzünü balık miktarındaki bolluk güldürdü. 45 yıllık balıkçı Cevat Keleş "Bu sene beklentimizin üzerinde bir sezon yaşadık, her tür balık çeşidimiz tezgahlarda yerini alacak" dedi.

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla birlikte tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Av sezonunun bereketli geçmesi ile ağa takılan balıklar tezgahlardaki çeşitliliği arttırdı. Balıktaki bolluk hem balıkçı esnafının, hem de vatandaşın yüzünü güldürürken, fiyatların düşmesi ile birlikte balık satışlarında artış yaşandı. Hamsi fiyatlarının 10 liraya kadar düşmesi, balık satıcılarının tezgahlarında hareketlenmeye neden oldu.

"Vatandaşımız da bol bol yesin"

Denizlerde bol miktarda gerçekleştirilen palamut avcılığının fiyatlara olumlu yansıdığını belirten Cevat Keleş, "Bu sene beklentimizin üzerinde bir sezon yaşadık. Palamut avı bol oldu ve şu anda palamut çekildi yerine hamsi başladı. Hamsi biraz ufak geliyor ama yine de iyi rekabet var. İki aydan beri herkesin yüzü gülüyor. Bu sene diğer senelere göre çok güzel balıklarımız var, hepsi bizlere iyi ve taze geliyor. Satışlarımız normal, iyi başladık döneme fakat sezonu bitmek üzere bundan sonra çinakop, istavrit, mezgit ve hamsi satışlarımız daha çok olur. İnşallah onlar da bol olacak, her balık bol olduğunda fiyatı düşüyor. Az geldiği zaman fiyat yükseliyor tabi biz de pahalı alıyoruz. Ben isterim ki balık bol olsun vatandaşımız da bol bol yesin" dedi.

"Vatandaşın da yüzü gülecek"

Bu yılki av sezonunun verimli geçtiğini vurgulayan ve 25 yıldır balıkçılık mesleği ile uğraşan Osman Aygül, "Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Sezonun başında olduğumuz halde gayet iyi satışlarımız başladı. Hamsiler biraz ufak ama en azından buzhane balığı satışının yanında çok daha güzel satışlarımız oldu. Şu anki izlenimler sezonun iyi geçeceğini gösteriyor. Bizimle birlikte vatandaşın da yüzü gülecek, onlar için de iyi olacak" diye konuştu.

Öte yandan tezgahlarda hamsi 10 TL, palamut 20 TL, deniz çuprası 20 TL, çinekop 25 TL'den satılıyor. - SAKARYA