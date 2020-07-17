Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor Kışın 10 liraya satılan hamsi 40 liraya ulaştı Zor yakalanan balıkların fiyatları dudak uçuklatıyor Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor.

17.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:37

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor

Kışın 10 liraya satılan hamsi 40 liraya ulaştı

Zor yakalanan balıkların fiyatları dudak uçuklatıyor

KOCAELİ - Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor. Kışın 10 liraya kadar düşen hamsi, yaz mevsiminde 40 liradan satılıyor.

Balık avcılığı sezonu kapandıktan sonra gırgırların denizlerden çekilmesiyle birlikte balıklar, Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren amatör balıkçılar sayesinde tezgahlara geliyor. Ağ atılamayan denizlerde olta ile yeteri kadar balık tutulamıyor. Denizden çıkan balığın az olması ise tezgahlardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar, balık almadan önce 2 kere düşünüyor. Balık pazarları kış sezonunda balıkçıların naralarıyla çınlarken, yaz sezonunda müşteriler de olmayınca sessiz kalıyor.

"Fiyatlar sezonuna göre yüksek"

Kocaeli'de çocukluğundan beri dede ve baba mesleği olan balıkçılığı sürdüren 24 yaşındaki Samet Balcı, balık sezonunun kapandığını ancak yine de tezgahlara canlı ve taze balıkların gelmeye devam ettiğini belirtti. Ufak sandallarla amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Balcı, "Kışın gırgırların denizde olması fiyatları biraz düşürüyor balığın bol çıkmasıyla birlikte Kışın bu artısı oluyor. Şuan da fiyatları sezona kıyaslarsak sezonuna göre yüksek. Mesela sezonunda hamsi 15-20 liraya satılırken, şu anda 40 liraya satılıyor. İstavrit mesela sezonunda aynı hamsi gibi 15-20 liraya, 25 liraya satılırken, tabii bunlar kışın günlük olarak değişen fiyatlar, Ama şu anda yaz sezonu olduğu için, az çıktığı için kilosu 50 liraya satılıyor. Kışa nazaran balık fiyatları üzerine 15-20 lira koyuyor. Şu anda tezgahlarda deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatları yüksek. Bunlar pahalı olan balıklar. Orijinal olta balıkları olduğu için, bir de amatörlerin balıkları olduğu için, yakalaması biraz zor olduğu için fiyatları biraz pahalı. Orijinal deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor. 5 kilo, 6 kilo şeklinde oluyor. Fiyatları da 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Kışın farz edelim ki, örnek olarak veriyorum bunu, kışın 50 ton hamsi çıkarken denizden, şu anda yasak olduğu için, gırgırlar denizde olmadığı için 5 ton, 10 ton şeklinde çıkıyor. Mal ne kadar az olursa fiyatı o kadar yüksek oluyor. Bol olursa ona göre uygun oluyor, düşüyor" dedi.

"Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor"

Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların balık alma konusunda geri çekildiğini kaydeden Balcı, "Şimdi sardalya 40 lira, istavrit 50 lira. Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor yani. Biraz vatandaş geriye doğru çekiliyor. Ama satışlarda gene bir şeyler oluyor yine tek tük. Vatandaş yine balık yiyor" şeklinde konuştu.

"Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler"

Yaz mevsiminde denizlerden en çok sardalyanın çıktığını dile getiren Balcı, bu balığın faydalarının da oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Balcı, "Şu anda bu aylarda en çok tüketilen balık sardalya balığı. Şu anda bu balığın tam mevsimi. Güzel kılçıksız şekilde ister fırında, ister ızgara da, ister tavada çok da güzel, lezzetli olur. O yüzden de vatandaşların tercih ettiği balık, sardalya, istavrit, hamsi, bunları tercih ediyorlar. Vatandaşlar bol bol balık tüketsinler. Şu anda sardalyanın tam mevsimi. Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler. Omega 3 açısından, vitamin açısından en yüksek balık odur. Yaz döneminde en güzel yenecek balık da odur" ifadelerini kullandı.

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 3. Sayfa
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı Güncel
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin boğulan şahsı kurtarma anları kamerada
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin boğulan şahsı kurtarma anları kamerada
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Danla Bilic Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Malcolm Thomas Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:44:58. #1.15#
title