Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor
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Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor

Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor.

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor
17.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:55

Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor. Kışın 10 liraya kadar düşen hamsi, yaz mevsiminde 40 liradan satılıyor.

Balık avcılığı sezonu kapandıktan sonra gırgırların denizlerden çekilmesiyle birlikte balıklar, Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren amatör balıkçılar sayesinde tezgahlara geliyor. Ağ atılamayan denizlerde olta ile yeteri kadar balık tutulamıyor. Denizden çıkan balığın az olması ise tezgahlardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar, balık almadan önce 2 kere düşünüyor. Balık pazarları kış sezonunda balıkçıların naralarıyla çınlarken, yaz sezonunda müşteriler de olmayınca sessiz kalıyor.

"Fiyatlar sezonuna göre yüksek"

Kocaeli'de çocukluğundan beri dede ve baba mesleği olan balıkçılığı sürdüren 24 yaşındaki Samet Balcı, balık sezonunun kapandığını ancak yine de tezgahlara canlı ve taze balıkların gelmeye devam ettiğini belirtti. Ufak sandallarla amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Balcı, "Kışın gırgırların denizde olması fiyatları biraz düşürüyor balığın bol çıkmasıyla birlikte Kışın bu artısı oluyor. Şuan da fiyatları sezona kıyaslarsak sezonuna göre yüksek. Mesela sezonunda hamsi 15-20 liraya satılırken, şu anda 40 liraya satılıyor. İstavrit mesela sezonunda aynı hamsi gibi 15-20 liraya, 25 liraya satılırken, tabii bunlar kışın günlük olarak değişen fiyatlar, Ama şu anda yaz sezonu olduğu için, az çıktığı için kilosu 50 liraya satılıyor. Kışa nazaran balık fiyatları üzerine 15-20 lira koyuyor. Şu anda tezgahlarda deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatları yüksek. Bunlar pahalı olan balıklar. Orijinal olta balıkları olduğu için, bir de amatörlerin balıkları olduğu için, yakalaması biraz zor olduğu için fiyatları biraz pahalı. Orijinal deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor. 5 kilo, 6 kilo şeklinde oluyor. Fiyatları da 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Kışın farz edelim ki, örnek olarak veriyorum bunu, kışın 50 ton hamsi çıkarken denizden, şu anda yasak olduğu için, gırgırlar denizde olmadığı için 5 ton, 10 ton şeklinde çıkıyor. Mal ne kadar az olursa fiyatı o kadar yüksek oluyor. Bol olursa ona göre uygun oluyor, düşüyor" dedi.

"Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor"

Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların balık alma konusunda geri çekildiğini kaydeden Balcı, "Şimdi sardalya 40 lira, istavrit 50 lira. Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor yani. Biraz vatandaş geriye doğru çekiliyor. Ama satışlarda gene bir şeyler oluyor yine tek tük. Vatandaş yine balık yiyor" şeklinde konuştu.

"Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler"

Yaz mevsiminde denizlerden en çok sardalyanın çıktığını dile getiren Balcı, bu balığın faydalarının da oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Balcı, "Şu anda bu aylarda en çok tüketilen balık sardalya balığı. Şu anda bu balığın tam mevsimi. Güzel kılçıksız şekilde ister fırında, ister ızgara da, ister tavada çok da güzel, lezzetli olur. O yüzden de vatandaşların tercih ettiği balık, sardalya, istavrit, hamsi, bunları tercih ediyorlar. Vatandaşlar bol bol balık tüketsinler. Şu anda sardalyanın tam mevsimi. Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler. Omega 3 açısından, vitamin açısından en yüksek balık odur. Yaz döneminde en güzel yenecek balık da odur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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