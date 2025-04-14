Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kaç yaşında nereli?

Balık Ayhan kimdir sorusu kadar, Ayhan Küçükboyacı kaç yaşında, nereli sorusu da sosyal medyada sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Roman kültürünün müzikal temsilcilerinden biri olan Balık Ayhan, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda sahne almış bir sanatçıdır. Balık Ayhan'ın hayatı, müziğe olan tutkusu ve sinema dünyasındaki rolleriyle de dikkat çekiyor. İşte Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) hakkında merak edilen tüm detaylar…

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, 1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. 2025 itibarıyla 58 yaşında olan Balık Ayhan, çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük ilgi duymuş ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Roman müziğiyle özdeşleşen Balık Ayhan, 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştır. Ardından "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" gibi albümleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Balık Ayhan kimdir sorusunun cevabı yalnızca müzikle sınırlı değildir; sanatçı aynı zamanda sinema ve dizi dünyasında da aktif olarak yer almıştır.

"Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler", "Kehribar" ve "Baba Bi Buçuk" gibi sinema filmlerinde oyuncu olarak kamera karşısına geçen Ayhan Küçükboyacı, ayrıca "Delikanlı" adlı dizide de rol almıştır. Bu yönüyle çok yönlü bir sanatçı olan Balık Ayhan, Roman kültürünü sanata yansıtan isimlerin başında gelir.

Balık Ayhan, özel hayatında Emine Küçükboyacı ile evlidir ve "Şans" adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Sanatçı, hem ailesiyle hem de sanat yaşamıyla örnek bir duruş sergilemektedir.

AYHAN KÜÇÜKBOYACI NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanarak İstanbul Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.