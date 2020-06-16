Balık avlarken düştüğü baraj göletinde boğuldu MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen Mehmet Akif Biçer (60), boğuldu.

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen Mehmet Akif Biçer (60), boğuldu.

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Akif Biçer, saat 11.30 sıralarında, balık avlamak için Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'ne geldi. Biçer, balık avlarken dengesini kaybedip, suya düştü. Biçer, boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından baraj göletinden çıkarılan Mehmet Akif Biçer'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA