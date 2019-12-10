Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı
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Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

Tekirdağ'da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.

10.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:27
Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

'da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, 'nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ'ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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