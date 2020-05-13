Balık avlamak isterken hayatından oldu
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Balık avlamak isterken hayatından oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Balık avlamak isterken hayatından oldu
13.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:25

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Bismil'e bağlı Aralık köyü Kooperatif mezrasında meydana geldi. Numan Aydemir ve akrabaları, balık avlamak için Kooperatif mezrası yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısına geldi. Suyun karşı tarafına geçmek isteyen Aydemir, suyun içinde çamura saplandı. Arkadaşı köydeki akrabalarına haber vermesiyle olay yerine gelen akrabaları Aydemir'in bulunduğu yerden çıkarttı. Ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morgunda savcılığın yaptığı ön otopsiden sonra cenaze defin için ailesine verildi.

Cenaze ailesi ve köylüler tarafından Kooperatif mezrasında defin edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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