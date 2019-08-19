Balık avlamak için girdiği nehirde boğuldu

19.08.2019 11:54

Mardin'in Dargeçit ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Yoncalı Mahallesi'nde oturan Mahmut Özdemir (28), köprü mevkisinde balık avlamak için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Özdemir'in cesedini sudan çıkardı.

Ceset otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA