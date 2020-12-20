Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu
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Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu

20.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:09
Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hamdullah B. (43) balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hamdullah B. (43) balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Balık tutmak için 3 arkadaşı ile birlikte Berdan Irmağı'nın denize döküldüğü Kulak Mahallesi'ne giden Hamdullah B., çizmelerini giydikten sonra suya girdi. Bir süre sonra Hamdullah B.'yi gözden kaybeden arkadaşları, jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 9 görevlisi, 5 deniz polisi, 4 AFAD görevlisi ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hamdullah B.'yi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. 


Balık avlamak için girdiği ırmakta kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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