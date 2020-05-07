Balık avladıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Muslugüme Mahallesi'nde yaşayan ve öğle saatlerinde Akçay Deresi'ne giden amca çocukları İbrahim Onluk ve Mustafa Onluk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı su altı ekibi katıldı. Bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden İbrahim ve Mustafa Onluk'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA