Balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu
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Balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu

Siirt'in Baykan ilçesinde, balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.

01.06.2020 00:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:55

Siirt'in Baykan ilçesinde, balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi'nde, 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel (28), dengesini yitirerek düştüğü derede akıntıya kapıldı.

Demirel'in dereye düştüğünü gören üç arkadaşı da onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtardı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen Demirel'i arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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