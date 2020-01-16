Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
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Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

16.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:39
Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

'ın ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki derede kayıkla balık avına çıkan Riyad 'ten (60) alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı dalış ekibi de arama çalışmalarına katılıyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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