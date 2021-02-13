"Balık avcılığı için kota sistemi getirilmeli"

Hamsi avı yasağının, popülasyonu korumak ve devamlılığını sağlamak için önemine vurgu yapan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Önceleri rastgele dediğimiz avcılık günümüz teknolojisi ile 'nokta atışı avcılığa' dönüşmüştür. Avcılık için kota sistemi getirilmelidir. Bir sezonda bolca tükettiğimiz balığı bir sonraki sezon çok az görebiliyoruz. Sadece hamsi değil birçok türde bu sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca yavru balıklara isim vererek avcılığını meşrulaştırmamalıyız" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, bu sezon istenilen boylara ulaşmadığı için hamsi avına yasak getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, avcılıkta yapılması gerekenlere yönelik bilgi verdi.

"BALIKLARA ÜREME HAKKI TANIMALIYIZ"

Türlerin devamı için yasağın yerinde olduğunu söyleyen Taşpınar, "Önceleri rastgele dediğimiz avcılık günümüz teknolojisi ile 'nokta atışı avcılığa' dönüşmüştür. Avcılık için kota sistemi getirilmelidir. Bir sezonda bolca tükettiğimiz balığı bir sonraki sezon çok az görebiliyoruz. Sadece hamsi değil birçok türde bu sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca yavru balıklara isim vererek avcılığını meşrulaştırmamalıyız. Çinekop, Kıraça, Vonoz, Çingene Palamutu, bu saydığım isimler Lüfer, İstavrit, Uskumru ve Palamut'un yavrularına verilen isimlerdir. Doğada tükettiğimiz canlılara sürdürebilirlikleri için en az bir kez üreme hakkı tanımak zorundayız. Yasal avlanma boyları verimli üreme büyüklüklerine göre hesaplanır. Avlayandan tüketene bu konuda toplum bilincimizin oluşması gereklidir. Yasal boyları internet ortamından indirip satın alırken bilinçli tüketici olmalıyız. Tüketici olarak alınmazsa bir süre sonra avcılığı da olmayacaktır" diye konuştu.

HAMSİNİN YASAL AVLANMA BOYU 9 SANTİMDİR

Mevsimsel değişimlerden ve teknolojiyle gelişen avcılık faaliyetlerinden dolayı birçok su canlılarının sıkıntı yaşadığını aktaran Taşpınar, "Hamsinin diğer balıklardan ayırılan önemi sadece halk tüketimi değil balık unu ve yağı fabrikalarında ve pelet yem (Çiftlik balıkları için kullanılan yem) fabrikalarında da kullanılmasıdır. Hamsinin yasal avlanma boyu 9cm'dir. Bu sene hamsilerin küçük olmasının en büyük sebeplerinden biri mevsimsel değişimlerden dolayı yeterince besin alamamalarıdır. Hamsi gibi balıklar plankton ile beslenir ve suda yeterince bulunmaz ise büyümeleri zaman alır" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİK BALIĞI FİYATLARIN DAHA DA YÜKSELMESİNİ ÖNLÜYOR"

Çiftlik balıklarının beslenmesinden dolayı çok fazla hamsi kullanıldığı yönündeki söylemelere de açıklık getiren Taşpınar, "Çiftlik balıklarının varlığı piyasadaki mevsim balıklarının fiyatlarının daha da yükselmesini engellemektedir. On iki ay boyunca balık ihtiyacımızı karşılamaktadır ve birçok ailenin geçim kaynağıdır. Yurt dışına ihraç yapacak kalitede üretim yapmaktayız. Sadece pelet yem üretimine giden hamsilerinde yasal boyda olmasına dikkat etmeliyiz, bu konuyla ilgili zaten gerekli denetimler yapılmaktadır" dedi.

"HAMSİNİN TÜKENMESİNİ YUNUSLARA BAĞLAMAK YANLIŞ"

Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) 'Yunus yoksa balıkta yok' duyurusunu hatırlatan Taşpınar, "Hamsinin azalmasını yunuslara bağlamak sadece nesli tükenme noktasında ve avlanması yasak olan canlıları topluma hedef göstermektedir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı