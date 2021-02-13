"Balık avcılığı için kota sistemi getirilmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Balık avcılığı için kota sistemi getirilmeli"

13.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:01

Hamsi avı yasağının, popülasyonu korumak ve devamlılığını sağlamak için önemine vurgu yapan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Önceleri rastgele dediğimiz avcılık günümüz teknolojisi ile 'nokta atışı avcılığa' dönüşmüştür.

Hamsi avı yasağının, popülasyonu korumak ve devamlılığını sağlamak için önemine vurgu yapan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, "Önceleri rastgele dediğimiz avcılık günümüz teknolojisi ile 'nokta atışı avcılığa' dönüşmüştür. Avcılık için kota sistemi getirilmelidir. Bir sezonda bolca tükettiğimiz balığı bir sonraki sezon çok az görebiliyoruz. Sadece hamsi değil birçok türde bu sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca yavru balıklara isim vererek avcılığını meşrulaştırmamalıyız" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, bu sezon istenilen boylara ulaşmadığı için hamsi avına yasak getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, avcılıkta yapılması gerekenlere yönelik bilgi verdi.

"BALIKLARA ÜREME HAKKI TANIMALIYIZ"

Türlerin devamı için yasağın yerinde olduğunu söyleyen Taşpınar, "Önceleri rastgele dediğimiz avcılık günümüz teknolojisi ile 'nokta atışı avcılığa' dönüşmüştür. Avcılık için kota sistemi getirilmelidir. Bir sezonda bolca tükettiğimiz balığı bir sonraki sezon çok az görebiliyoruz. Sadece hamsi değil birçok türde bu sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca yavru balıklara isim vererek avcılığını meşrulaştırmamalıyız. Çinekop, Kıraça, Vonoz, Çingene Palamutu, bu saydığım isimler Lüfer, İstavrit, Uskumru ve Palamut'un yavrularına verilen isimlerdir. Doğada tükettiğimiz canlılara sürdürebilirlikleri için en az bir kez üreme hakkı tanımak zorundayız. Yasal avlanma boyları verimli üreme büyüklüklerine göre hesaplanır. Avlayandan tüketene bu konuda toplum bilincimizin oluşması gereklidir. Yasal boyları internet ortamından indirip satın alırken bilinçli tüketici olmalıyız. Tüketici olarak alınmazsa bir süre sonra avcılığı da olmayacaktır" diye konuştu.

HAMSİNİN YASAL AVLANMA BOYU 9 SANTİMDİR

Mevsimsel değişimlerden ve teknolojiyle gelişen avcılık faaliyetlerinden dolayı birçok su canlılarının sıkıntı yaşadığını aktaran Taşpınar, "Hamsinin diğer balıklardan ayırılan önemi sadece halk tüketimi değil balık unu ve yağı fabrikalarında ve pelet yem (Çiftlik balıkları için kullanılan yem) fabrikalarında da kullanılmasıdır. Hamsinin yasal avlanma boyu 9cm'dir. Bu sene hamsilerin küçük olmasının en büyük sebeplerinden biri mevsimsel değişimlerden dolayı yeterince besin alamamalarıdır. Hamsi gibi balıklar plankton ile beslenir ve suda yeterince bulunmaz ise büyümeleri zaman alır" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİK BALIĞI FİYATLARIN DAHA DA YÜKSELMESİNİ ÖNLÜYOR"

Çiftlik balıklarının beslenmesinden dolayı çok fazla hamsi kullanıldığı yönündeki söylemelere de açıklık getiren Taşpınar, "Çiftlik balıklarının varlığı piyasadaki mevsim balıklarının fiyatlarının daha da yükselmesini engellemektedir. On iki ay boyunca balık ihtiyacımızı karşılamaktadır ve birçok ailenin geçim kaynağıdır. Yurt dışına ihraç yapacak kalitede üretim yapmaktayız. Sadece pelet yem üretimine giden hamsilerinde yasal boyda olmasına dikkat etmeliyiz, bu konuyla ilgili zaten gerekli denetimler yapılmaktadır" dedi.

"HAMSİNİN TÜKENMESİNİ YUNUSLARA BAĞLAMAK YANLIŞ"

Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) 'Yunus yoksa balıkta yok' duyurusunu hatırlatan Taşpınar, "Hamsinin azalmasını yunuslara bağlamak sadece nesli tükenme noktasında ve avlanması yasak olan canlıları topluma hedef göstermektedir"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Balık avcılığı için kota sistemi getirilmeli" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 14:19:15. #1.16#
title