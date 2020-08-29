Balık adamlar suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla baraj gölünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla baraj gölünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan balık adamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş, AA muhabirine, en önemli milli bayramlardan 30 Ağustos'u kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliği dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Eskitaş, "Bu milli coşkuyu ailelerimizle yaşayalım istedik. Arkadaşlarımız bayrak ve Ulu Önder Atatürk'ün posterini su üstünde dalgalandırdı." dedi.

Eskitaş, etkinliğin bir diğer amacının "Mavi Vatan" düşüncesine destek vermek olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Son günlerde tüm dünyanın gündemi olan şey Mavi Vatan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak Mavi Vatan'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sorumluluğu da çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Mavi Vatan'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri bizim vazgeçilmezimiz. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA