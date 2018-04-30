Balık Adamlar "Doğal Akvaryum"U Temizledi

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış yapan Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar ve arama kurtarma derneklerinin dalgıçları gölü temizledi.



Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Gürün Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün organizasyonu, Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ve Suşehri Arama Kurtarma Derneğinin (SUKUT) desteğiyle temizlik çalışması yapıldı.



Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanlar tarafından dalış için tercih edilen göldeki temizlik 2 gün sürdü.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 10 metreyi bulan göldeki temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği yapıldı, gölü kirleten dış etkenlere karşı önlem alındı.



Yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği temizlik çalışmasının aralıklarla devam edeceğini belirten AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, göldeki temizlik çalışmalarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Gürün Kaymakamlığının talebi üzerine temizlik çalışmasını yaptıklarını belirten Ekinci, "Amacımız, Sivas'ın bir değeri olan Gökpınar Gölümüzü tertemiz bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmaktır. Gökpınar Gölü, bin 470 rakımda olması nedeniyle yüksek irtifa dalışı için son derece güzel bir yerdir." dedi.

Ekinci, çalışmalarda ev sahipliği yapan Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür'a, AFAD ekiplerine, AKEM ve SUKUT üyelerine teşekkür etti.