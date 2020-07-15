Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı
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Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bugünlerde hava muhalefeti nedeniyle kıyı balıkçıları denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı.

Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı
15.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:44

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bugünlerde hava muhalefeti nedeniyle kıyı balıkçıları denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı.

Yaklaşık 1 haftadır yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Trabzon Toptancı Balık Hali'ne balık gelmezken, tezgahlar kültür balıklarına kaldı. Balıkçılık sektörüyle uğraşan İsmail Mazlum, yaklaşık 10 gündür hava muhalefeti nedeniyle kıyı balıkçıları denize açılamadığından balık haline pek balık gelmediğini ifade ederek, "Bir hafta, 10 gündür hava muhalefeti olması nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor. Zaten yaz döneminde balık az, buna hava muhalefeti eklenince hemen hemen balık hiç yok gibi. Yaklaşık bir haftadır hava hep rüzgarlı. Sürekli karayel esiyor. Aslında karayelin esmesi sıcak su akıntısıyla birlikte şu an havyar döken balıkların 1 Eylül'e kadar yetişmesine vesile olacak. Bu iyi yönde ancak halkımız bugünlerde çeşit balıklardan biraz eksik kalacak. Fiyatlar da zaten aşırı yüksek. Bu durumda kültür balıklarına yönelecekler. Kışın 15 TL olan mezgitler bugünlerde 35-40 TL civarında" dedi.

Balıkçılık sektörüyle uğraşan Yunus Sağlam da, uzun zamandan beri balığın az olduğunu belirterek, "Hava muhalefeti dolayısıyla balık gelmiyor. Çok zamandan beri de zaten balık çıkmıyor. Fiyatlar da çok yüksek. Bu aralar en kıt dönem yaşanıyor. Hem fiyat olarak hem de balığın azlığı anlamında çok kötü bir dönem yaşıyoruz. Şu an sadece kıyı balıkçıları avlandığı için onlar da çok az balık getirebiliyorlar. Onlar da hava rüzgarlı olduğu için denize çıkamıyor. Genelde kültür balıkları var. İnsanlar balığı artık unutur oldu" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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