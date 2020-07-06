Balığı elleriyle yakalıyor
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Balığı elleriyle yakalıyor

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yaşayan Suat Çetindere'nin (42), ilginç balık avlama yöntemi herkesi şaşırtıyor.

Balığı elleriyle yakalıyor
06.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:58

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yaşayan Suat Çetindere'nin (42), ilginç balık avlama yöntemi herkesi şaşırtıyor. Suya giren Çetindere, ağ ya da olta kullanmadan elleriyle balık yakalıyor.

Aralık ilçesinde oturan 2 çocuk babası Suat Çetindere'nin en büyük hobisi balık tutmak. Hafta sonları Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sazlığına giden Çetindere, balık tutmak için sadece ellerini kullanıyor. Diğer avcıların aksine ağ, olta gibi malzemeler kullanmayan Çetindere, her bölümünü bildiği sazlığa girerek elleriyle aynalı sazan yakalıyor. Çevreye düşkünlüğü sebebiyle küçük balıklar yerine büyükleri yakaladığını belirten Çetindere, "Balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Bazen arkadaşlarla balık tutmaya gideriz. Onlar ağ ya da olta kullanırken ben elimle tutarım. Küçük balıklar yerine doğaya saygı gereği biraz daha büyüklerini tutuyorum. Devletimizden ricamız, illegal yoldan suya elektrik atarak balık tutanlar var, bunlara göz açtırmasınlar. Hem zaman geçirmek hem de hobi olarak balık tutuyorum, hayatımdan memnunum" dedi.

6 BALIK YAKALADI

Karasu sazlığında suya girerek kısa sürede eliyle 6 adet aynalı sazan tutmayı başaran Çetindere, avının bereketli geçtiğini söyledi. Yakaladığı balıkları poşetlere koyarak evinin yolunu tutan Çetindere, "Bugün yine bereketli bir av yaşadık. Allah'a şükürler olsun fazlasına gerek yok, yiyebileceğim kadar yakaladım. Yeteneğim Allah vergisi. Kurban olduğum Allah bize yetenek vermiş bizde kullanıyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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