Balığa niyet, çöpe kısmet

Balık ağlarından çıkanlar şaşırttı

SAMSUN - Samsun'da balık avlamak için denize açılan balıkçıların ağlarından çıkan çöpler şaşırttı.

Canik Balıkçı Barınağından denize açılarak küçük teknelerde balık avlayan balıkçılar, Karadeniz'de ağlarına balıktan çok çöp takılmasından dert yandı. Tekkeköy açıklarına doğru açılan balıkçılar, ağlarına poşet, teneke, çuval, şişe ve benzeri gibi malzemelerin takıldığını söyledi.

34 senedir balıkçılık yaptığını belirten Aydın Kaya, "34 senedir burada tekne balıkçılığı yapıyorum. Son zamanlarda denizden balıktan çok çöp çıkıyor. Bugün de 400 metre ağımızı denizden çıkan çöpler yüzünden kullanılamaz oldu. Balıkları ağlardan aldıktan sonra, kullandığımız ağları çöplerle beraber çöpe atacağız. Her gün metrelerce ağımız denizlerdeki çöplerden dolayı atılmak zorunda kalıyor" dedi.

Balıkçılar, denizden çıkan çöpler arasında her şeye rastlanıldığı ifade etti.