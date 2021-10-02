'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 'balığa gidiyorum' diye evden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan balıkçının denizde cansız bedenine ulaşıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 'balığa gidiyorum' diye evden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan balıkçının denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Cide'de ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül'de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Önce Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden balıkçı Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa sohbete gitti. Burada da bir süre kalan Göktepe, son olarak bisikletiyle Cide Limanına tekrar geldi. Güvenlik kamerası incelendiğinde Cide Limanına bisikletiyle giriş yaptığı görülen ve bir daha çıkışı olmayan balıkçı Ertan Göktepe'nin denize düştüğü düşünüldü. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları vakit kaybetmeksizin başlatıldı.

Karadeniz'de Cide Limanında yoğunlaşan arama çalışmalarına denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Sakarya Karasu DEGAK-18 Tim Komutanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, karadan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra köpekleri ile Mersin ve Muğla İl Jandarma Komutanlığına ait Sarı ve Sima isimli kadavra arama unsuru köpekleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı.

Hem karadan hem de denizden 3 gün boyunca aranan balıkçı Ertan Göktepe'nin naaşı, teknelerin olduğu bölgede kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Sakarya Karasu DEGAK-18 Tim Komutanlığı Ekipleri, Ertan Göktepe'nin naaşını denizden çıkartarak, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırdı.

Bölgeyi tanıdıkları için arama çalışmalarına balıkçılarında destek verdiğini anlatan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz, "Bizler, teknelerin etrafına bakıyorduk. Teknelerin etrafına bakarken bir cisim fark ettim. Yanına yaklaşıp incelediğimde cenaze olduğunu gördüm. Durumu hemen karakola bildirdim" dedi. - KASTAMONU

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında anlaştı! Evine gelen gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında anlaştı! Evine gelen gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

 'Balığa gidiyorum' diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

"Balığa gidiyorum" diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Düm Tek Tek Süleyman Soylu
Magazin Kubilay Aka Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Balığa gidiyorum' diye evden çıkan balıkçının cenazesine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:39:02. #1.12#