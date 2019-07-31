Balığa çıkan gencin denizde kaybolması

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Terme ilçesinde babası ile balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genci arama çalışmasının 5. gününde de devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terme'de tekneden denize düşen şahısla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. 26 Temmuz günü saat 04.40'da Alo 158' e Samsun'un Terme ilçesi Çaltı Burnu 2,5 deniz mili kuzeyinde balıkçılık faaliyeti icra eden 'Eren 55' isimli tekne personeli Ali Korkmaz'ın eline çelik halat dolanması sonucu denize düştüğü ve gözden kaybolduğu ihbarı gelmesi üzerine Sahil Güvenlik botları, DEGAK-01 dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi ve Sahil Güvenlik helikopteri tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edilmiştir. Ayrıca, Samsun AFAD Müdürlüğüne ait bir tim ile birlikte kıyı hattı araması yapılmıştır."

O günden beri arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Bugün de bir Sahil Güvenlik botu, DEGAK-01 dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve balıkçılar ile birlikte koordineli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA