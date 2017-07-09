Balic'e Sürpriz Kutlama

2017-2018 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor'da yardımcı antrenör Elvir Balic için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Yeni sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor'da yardımcı antrenör Elvir Balic'in 43'üncü yaş günü için sürpriz bir kutlama yapıldı. Antrenmanın ardından akşam yemeği için bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular, pastanın getirilmesiyle birlikte 'İyi ki doğdun Baliç' diye tempo tuttu. Pastanın mumlarını söndüren Balic 'Benim için gerçekten sürpriz oldu' diyerek teknik ekip ve futbolcuların tebriklerini kabul etti. - ANTALYA