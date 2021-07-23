Balıbey'de Hayvan İçme Suyu Göleti temizlendi
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Balıbey'de Hayvan İçme Suyu Göleti temizlendi

Balıbey'de Hayvan İçme Suyu Göleti temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. 17 ilçenin tamamında sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması adına yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın faydalandığı gölette temizlik ve bakım çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Balıbey Mahalle Muhtarı Yakup Erdoğan, kırsal mahallelerde üretime destek adına yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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