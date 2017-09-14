Bali'de Yanardağ Alarmı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla bölgede alarm düzeyi yükseltildi.



Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.





Bölge halkı ve turistlere yanardağdan en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısı yapıldı.





Ayrıca yetkililer, yanardağdaki volkanik hareketlerde de artışın beklendiğini ve alarm seviyesinin daha da arttırılabileceğini duyurdu.



Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.