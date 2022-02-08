"Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı

SAMSUN (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, Bali isimli köpek, hayatını kaybeden sahibi Murat Dönmez'in tabutunun başından ayrılmadı, cenazeyle birlikte mezarlığa kadar gitti.

Taşova ilçesinde gazete dağıtıcılığı yapan ve dün tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası 44 yaşındaki Dönmez'in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi. Dönmez'in yıllardır yanında olan köpeği Bali de sahibinin tabutunun başında durdu.

Dönmez'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bali'nin cenaze namazı sırasında arka tarafta durup, cenazeyle beraber mezarlığa kadar gitmesi vatandaşları duygulandırdı.