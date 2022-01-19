Bali Adası saldırısını planlamakla suçlanan Sumarsono'ya 15 yıl hapis cezası

Endonezya'nın Bali Adası'nda 20 yıl önce düzenlenen ve 202 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı planlamakla suçlanan Aris Sumarsono'ya (58) 15 yıl hapis cezası verildi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 20 yıl önce düzenlenen ve 202 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı planlamakla suçlanan Aris Sumarsono'ya (58) 15 yıl hapis cezası verildi.

Ülke basınındaki habere göre, Cakarta'da bir mahkeme, El Kaide bağlantılı bir örgütün eski elebaşlarından olduğu öne sürülen Sumarsono hakkındaki hükmünü açıkladı.

Mahkeme, "Zülkarneyn" kod adlı Sumarsono'yu 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Bali saldırısı nedeniyle hakkında arama kararı çıkarılan Sumarsono, yaklaşık 19 yıllık firarın ardından Aralık 2020'de Sumatra Adası'ndaki Lampung şehrinde yakalanmıştı.

Savcılık makamı, Sumarsono hakkında müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Bali'deki bombalı saldırıyla ilgili davada, örgüt üyelerinden Umar Patek'e 20 yıl ve Ali Imron'a ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist olmak üzere 22 ülkeden 202 kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.