Balfour Deklarasyonu'nun 104. yılında "Mülteciler ve Geri Dönüşün Zorlukları" konferansı

Gazze Şeridi'nde, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun 104. yılı dolayısıyla bir konferans düzenlendi.

Filistin Mülteci Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Mülteciler ve Geri Dönüşün Zorlukları" başlıklı konferansa Filistinli grupların liderleri, akademisyenler ve Arap dünyasından isimler katıldı.

Filistin Mülteci Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal el-Kehlut, yaptığı konuşmada, Filistin davasını çevreleyen zorluklarla mücadele edebilmek için birlik olmanın zorunluluğunu vurguladı.

Kehlut, bu konferansı düzenlemedeki ana amaçlarından birinin "Filistinlilerin asla vazgeçmeyeceği" geri dönüş hakkını vurgulamak olduğunu ifade etti.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar da konuşmasına Balfour Deklarasyonu'nu kınayarak başladı.

Filistinli mülteciler geri dönüş hakkından vazgeçmeyecek

Zehhar, Filistinlilerin geri dönüş hakkının zaman içinde değişmeyecek köklü ilkelerden biri olduğunu söyledi.

İslami Cihad Hareketinin yöneticilerinden Hıdır Habib de İsrail'e karşı koymak için birleşik bir ulusal program oluşturmanın zorunluluğuna dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Eski Başkanı Zekeriya el-Ağa ise konferansa telefon bağlantısıyla katıldı.

Konuşmasında Ağa, "Geri dönüş hakkı sabit ve temel bir haktır, alternatifi yoktur, onunla ilgili tasarrufta bulunmak, vekalet veya yetki vermek söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ağa, resmi veya gayriresmi hiçbir tarafın, hak sahibi Filistinli mülteciler adına hareket edemeyeceğini ve bu durumun, ülkesinden göç ettirilen her bir mülteci ve onun soyundan gelenler için de geçerli olduğunu söyledi.

"İsrail'le normalleşme Arap halklarıyla değil, rejimleriyle ilgili"

Konferansa bir video mesaj gönderen eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ise İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan bazı Arap ülkelerine tepki gösterdi.

Merzuki, "Normalleşme Arap halklarıyla değil, rejimleriyle ilgili, tıpkı barışla ilgisi olmadığı gibi, ülkelerin barış adı altında teslim olmasını istiyorlar." diye konuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı, "İstediğimiz barış, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınmasını, yerinden edilenlerin topraklarına geri dönmesini ve tüm haklarından yararlanmalarını teminat altına almalıdır." ifadesini kullandı.

Merzuki ayrıca İsrail'in ırkçılık, Gazze'de abluka ve Filistinli mahkumları yıllarca insanlık dışı koşullarda hapishanelerde tutma gibi politikalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Konferansın 27 oturum ile 3 ay sürmesi planlanıyor.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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