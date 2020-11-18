Balet ve koreograf Tan Sağtürk: "Sanat öyle bir şey ki savaşta bile devam ediyor"

Devlet Opera ve Balesi koreografı Tan Sağtürk, "Stüdyoda çalışmalarımızı sürdürmeli mi, yoksa evimize çekilip beklememiz mi gerekir? Farklı düşünceler oldu fakat sanat öyle bir şey ki savaşta bile devam ediyor.