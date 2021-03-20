BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu
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BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu

20.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:24
BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu

BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosununu duyurdu.

Türkiye'nin ve Zula'nın ilk profesyonel lise espor kulübü olan BALespor, Zula Süper Lig kadrosunu açıkladı.

Kadroda bulunan isimler:

Emir "Wiatrax" Taşdan

Berkl "Altay" Wooksz

Ramazan "Rowdy" Ekinci

Anıl "K4ZAK" Kazaksüz

Hasan "Rozz" Burak Ünver

Hasan "Ryrix" Kılınç

Caner "Sheeqy" Karasu

Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.

Kaynak: Playerbros

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