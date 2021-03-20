BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu duyurdu
20.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:24
BALespor, Zula Süper Lig'de mücadele edecek kadrosununu duyurdu.
Türkiye'nin ve Zula'nın ilk profesyonel lise espor kulübü olan BALespor, Zula Süper Lig kadrosunu açıkladı.
Kadroda bulunan isimler:
Emir "Wiatrax" Taşdan
Berkl "Altay" Wooksz
Ramazan "Rowdy" Ekinci
Anıl "K4ZAK" Kazaksüz
Hasan "Rozz" Burak Ünver
Hasan "Ryrix" Kılınç
Caner "Sheeqy" Karasu
Lig'de mücadeleler, 20 Mart Cumartesi saat 14: 00'te Zula Espor YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sen de bu heyecana ortak olmak istiyorsan Zula espor sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.
Kaynak: Playerbros