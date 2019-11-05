Bale ve fotoğraf sanatçılarından "12" sergisi

05.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:38

Bale sanatının sahne arkasını ve dansçıların anlarını konu alan "12" adlı fotoğraf sergisi, 30 Kasım'da açılacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, İDOB iş birliği ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi Fuayesinde açılacak olan serginin küratörlüğünü Salih Güler üstleniyor.

Banu Tanverdi, Beril Baytan, Canan Çalışkan, Canan Erenmemişoğlu, Figen Ongun, Harika Yücel, İlkem Özar, Murathan Yıldız, Neşe Karaarslan, Nurhayat Baysal, Seda Welsh ve Şemsi Spencer'dan oluşan 12 fotoğrafçının estetik bir dille hazırladığı sergi, bir ay boyunca görülebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen küratör Salih Güler, balenin her şeyi belli bir disiplin altında vücut diliyle anlatmaya çalıştığını ve dans eden sanatçıların süreç içerisinde büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Güler, balede kısa süreli bir gösterinin dahi geri planında neler olduğunu çoğu zaman sadece sanatçıların ve yakın çevrelerinin bildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak kimsenin bilmediği insan olgusu sahne önünde değil, aslında sahne gerisindedir. Biz de bu yüzden 2 saatlik bir gösterinin arkasında yatan koskoca bir zaman dilimi içinde yaşananları anlatabilmek için '12' adlı fotoğraf projesini yapmaya karar verdik. İDOB'ta görev alan 12 bale sanatçısı ile fotoğrafa büyük bir tutkuyla bağlı, sanatsever 12 fotoğrafçı birebir eşleşerek bu projede bir araya geldi.

Tam bir sene sahne sanatlarında çoğu kimse tarafından görülmeyen arka planda sanatçıların süreç içerisinde neler yaşadığı, kurum, aile ve şehir yaşantıları ile provalardaki yorgunluklar, acılar, sakatlıklar, performans ve duygu durumlarını bazen anlık bazen de kurgusal olarak siyah beyaz fotoğrafladılar. Ayrıca her fotoğraf, sanatçısının portresini kendi dilinden yorumlamaya çalıştı. Umarım yaptığımız bu fotoğraf projesi ile el üstünde tutmamız gereken az sayıdaki bale sanatçımıza gereken değeri vermiş oluruz. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar."

Kaynak: AA