Baldızının Çıplak Fotoğraflarını İş Yeri Bilgisayarında Unutan Bankacı, Müfettişe Yakalandı
Bir bankada memur olarak çalışan M.A, 18 yaşından küçük baldızının çıplak fotoğraflarını iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine M.A. hakkında dava açıldı.
Bir bankada memur olarak çalışan M.A, 18 yaşından küçük baldızı B.K'ya ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine baldızıyla ilişkisi ortaya çıkan M.A. hakkında kamu davası açıldı. Ardından hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KENDİSİ ATTI"
Bursa'da yaşı küçük baldızına ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarına kaydeden ve iş yeri denetlemesi sırasında müfettişlere yakalandıktan sonra hakkında başlatılan suç duyurusu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A. duruşmada 'O fotoğrafları bana baldızım gönderdi, ben istemedim' diyerek kendini savundu.
AİLESİ BASKI YAPINCA ORTAYA ÇIKTI
Bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların fark edilmesi üzerine çalıştığı bankadan tazminat almadan istifa eden M.A'ya ailesi hakkını araması konusunda baskı yaptı. M.A. ailesinin baskısına 'Onlar beni kovmadı, ben istifa ettim. Tazminat davası açamam' diye karşılık verdi. M.A'nın istifasından şüphelenen aile çalıştığı kuruma giderek olayın aslını sordu. M.A'nın iş yeri yetkilileri aileye 'M.A'nın küçük bir kızla ilişkisi var. Kıza ait çıplak fotoğrafları bilgisayarında unutmuş. İş yeri denetimi sırasında müfettişler fotoğrafları fark etti. Bunun üzerine M.A, biz onu işten çıkarmadan kendisi istifa etti' dedi. M.A'nın eşi bunu öğrendikten sonra boşanma davası açtı. M.A'nın bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların baldızına ait olduğu ise açılan kamu davası sonrasında ortaya çıktı. M.A. olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Bu nasıl haber ya. bence uydurulmuş. hiç bir delil yok. SATILIK PARTNER VAR TEMİZCevap Yaz Yayından Kaldır
-
adam akp ilçe teşkilatının eski çalışanıymışCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ne geri zekalı insanlar ayağınıza taş değse akp bileceksin size inat yola devam ulanCevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
-
Ak partinin altında kalırsınız inşallah...Cevap Yaz 8 18 Yayından Kaldır
-
Hiç şaşırmadıkCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır