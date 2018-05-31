Baldızının Çıplak Fotoğraflarını İş Yeri Bilgisayarında Unutan Bankacı, Müfettişe Yakalandı

Bir bankada memur olarak çalışan M.A, 18 yaşından küçük baldızı B.K'ya ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine baldızıyla ilişkisi ortaya çıkan M.A. hakkında kamu davası açıldı. Ardından hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KENDİSİ ATTI"

Bursa'da yaşı küçük baldızına ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarına kaydeden ve iş yeri denetlemesi sırasında müfettişlere yakalandıktan sonra hakkında başlatılan suç duyurusu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A. duruşmada 'O fotoğrafları bana baldızım gönderdi, ben istemedim' diyerek kendini savundu.

AİLESİ BASKI YAPINCA ORTAYA ÇIKTI

Bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların fark edilmesi üzerine çalıştığı bankadan tazminat almadan istifa eden M.A'ya ailesi hakkını araması konusunda baskı yaptı. M.A. ailesinin baskısına 'Onlar beni kovmadı, ben istifa ettim. Tazminat davası açamam' diye karşılık verdi. M.A'nın istifasından şüphelenen aile çalıştığı kuruma giderek olayın aslını sordu. M.A'nın iş yeri yetkilileri aileye 'M.A'nın küçük bir kızla ilişkisi var. Kıza ait çıplak fotoğrafları bilgisayarında unutmuş. İş yeri denetimi sırasında müfettişler fotoğrafları fark etti. Bunun üzerine M.A, biz onu işten çıkarmadan kendisi istifa etti' dedi. M.A'nın eşi bunu öğrendikten sonra boşanma davası açtı. M.A'nın bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların baldızına ait olduğu ise açılan kamu davası sonrasında ortaya çıktı. M.A. olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.